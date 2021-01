VIOLA, Il mercato dal 15/1: in pole c'è El Shaarawy

Spazio anche ai temi legati al calciomercato e alle idee per l'attacco viola sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Come spiega il quotidiano, il ds Pradè aspetta di sapere quale squadra sceglierà Cutrone e sta cercando una seconda punta adatta a giocare proprio con Vlahovic. Uno dei giocatori che il diesse segue è El Shaarawy. Il Faraone ha deciso di tornare in Italia dopo l’esperienza cinese. La Fiorentina sa che la prima scelta di El Shaarawy è la Roma ma se la trattativa dovesse complicarsi sarebbe pronta a intervenire. Sapendo che, per l’attaccante, Firenze è una soluzione gradita. Un’altra opzione porta a Caicedo, in rottura con la Lazio. Ma per la Fiorentina non è la prima scelta pensando all’età e alla richiesta economica del giocatore. Barone e Pradè hanno deciso di rinviare le questioni di mercato a metà gennaio. Prima c’è da sistemare una classifica che, nonostante la grande impresa contro la Juve, ancora non lascia tranquilli i tifosi.