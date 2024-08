VIOLA, Ikonè di tacco. Oggi possibile esordio per Colpani

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

"Buona la sesta per la Fiorentina", apre così La Nazione l'articolo dedicato alla vittoriosa amichevole giocata ieri sera da Biraghi e compagni al Viola Park contro il Montpellier. La formazione gigliata ha mostrato passi in avanti a livello fisico e una migliore comprensione degli schemi e dell'atteggiamento voluti da Raffaele Palladino. Per quanto riguarda gli uomini utilizzati il tecnico campano, al netto di chi dovrà ancora arrivare dal mercato e di chi dovrà trovare la migliore condizione fisica, ha deciso di dare continuità a quella che a quelli che sono al momento i titolari. Dopo una prima parte di gara giocata a ritmi bassi, la Fiorentina riesce ad andare più in verticale creando varie occasioni da gol.

Viola che riesce a sbloccarla con il tacco in area piccola di Ikonè, mentre nella ripresa, subito il pareggio (bellissimo) di Mousa gli uomini di Palladino reagiscono bene trovando la rete del definitivo 2-1 con Bianco. Stasera la formazione gigliata è attesa dalla trasferta di Grosseto con molta probabilità potrà esordire in maglia viola Andrea Colpani. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.