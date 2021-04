VIOLA, Iachini via a fine stagione, ma vuole la grinta

Grinta e determinazione, è quanto ha chiesto Beppe Iachini alla squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico vuole che i suoi ragazzi onorino quel colore viola che probabilmente a fine stagione non sarà più nel suo futuro, ma che lui ha da sempre comunque nel DNA, prima come giocatore e poi da allenatore. Iachini ha poi affermato come contro l'Atalanta, stasera, non potrà essere sbagliato niente. Mancherà Ribery, che come affermato dal tecnico è stato espulso per un "infortunio, poiché Franck voleva coprire la palla più che entrare sull'avversario. Casualmente però il suo piede è finito sulla gamba dell'avversario".