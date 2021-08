VIOLA, Work in progress: serve una partenza sprint

Per quanto visto nel weekend di amichevoli - scrive La Nazione - l'energia mentale della Fiorentina supera ancora quella fisica. Tante novità da assimilare e titolari da recuperare. Il reparto difensivo è quello che rischia di essere più interessato in entrata e uscita: non sembra il massimo con l'esordio in A il 22 agosto. Italiano sa benissimo che il cambio di gioco e mentalità avrà bisogno di una benzina speciale, cioè i risultati, visto che il nuovo gruppo è uscito col morale devastato da due stagioni low profile o peggio. Servirà una partenza molto buona per convincere tutti che la strada intrapresa è quella giusta.