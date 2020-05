VIOLA, I primi nodi da sciogliere: Chiesa e Iachini

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica spazio questa mattina quelli che sono quattro nodi da sciogliere in casa viola in vista non solo della ripresa del campionato ma anche e soprattutto in vista della prossima stagione. I primi due - e probabilmente i più importanti - riguardano il futuro di Federico Chiesa e del tecnico Beppe Iachini. Per ciò che riguarda l'esterno, il classe '97 di recente ha gettato acqua sul fuoco delle voci ma nel novero delle pretendenti sono entrate di prepotenza anche squadre inglesi come Manchester United e Chelsea, mentre in Italia Inter e Juventus non sembrano disposte a tirarsi indietro. Commisso, oltre a smentire un rinnovo da 4 milioni a stagione, ha fatto cadere il veto sulla cessione dell’attaccante a patto che la società incassi il giusto prezzo: nonostante la crisi nel mondo del calcio, la Fiorentina valuta Chiesa ben al di sopra dei 60 milioni. Tema Iachini; anche se il feeling con la tifoseria è stato immediato sono in tanti ad augurarsi un avvicendamento, magari con Spalletti o con l’emergente Juric. Sulla strada di Iachini anche l’incertezza legata alla condizione fisica del gruppo.