VIOLA, Emissari in Argentina per il classe 2003 Gonzalez

La Gazzetta dello Sport nelle pagine di oggi parla anche di mercato e in casa viola si è fatto il nome di Santiago Gonzalez, regista classe 2003 del Tigre. Nella gara che ieri il Tigre ha giocato contro il Difensa y Justicia erano presenti quattro diversi emissari di club italiani: oltre alla Fiorentina, ci sarebbe anche l'interesse di Bologna, Lazio e Venezia.

In particolare, la squadra di Vincenzo Italiano è impegnata per portare in Emilia un vice di Remo Freuler che nelle ultime due stagioni ha saltato solo tre gare, due delle quali per scelta tecnica.