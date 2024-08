VIOLA, Ecco la Conference. Puskas A. da non sottovalutare

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Questa sera alle 20:00 in uno stadio Artemio Franchi in fase di ricostruzione andrà in scena l'andata dei play-off di Conference League tra Fiorentina e Akademia Puskas. Una sfida importante per i viola che, come riportato dal quotidiano La Nazione, non dovranno commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. Di fondamentale importanza sarebbe riuscire a mettere sui giusti binari la qualificazione già da questa sera, visto che il ritorno, esattamente tra una settimana, si giocherà in Ungheria. Fiorentina che al momento è in fase di costruzione e di assimilazione delle nuove idee tattiche portate da Raffaele Palladino. Il nuovo tecnico gigliato, all'esordio europeo in panchina, dovrà essere bravo a tirare fuori il meglio dai suoi calciatori nonostante i condizionamenti legati alle trattative di mercato.

Per quanto riguarda la formazione, partendo dal presupposto che Nico, allenatosi a parte, non sarà della partita, dovrebbe essere confermata la linea di centrocampo con Amrabat, sul cui futuro al momento non ci sono aggiornamenti, accanto a Mandragora. Potrebbe fare il suo esordio David De Gea, con il portiere ex Manchester United che ha lanciato qualche indizio social negli scorsi giorni. In difesa rientrerà Ranieri, esordio stagionale per lui, accanto a Pongracic, che salterà il match contro il Venezia per il doppio giallo rimediato sabato contro il Parma.