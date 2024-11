VIOLA, Con l'Inter sfida scudetto. Franchi sold-out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Un passo alla volta. Partita dopo partita, Palladino aveva già da qualche giorno rimandato il pensiero alla partita con l'Inter ad oggi. Giusto che sia così, anche se la sfida contro i nerazzurri classifica alla mano, nonostante si sia ancora ad inizio dicembre, è una sfida scudetto. A Firenze erano tanti anni che i viola non se la giocavano con l'Inter in una situazione di parità in graduatoria. L'entusiasmo a Firenze è alle stelle, frutto di sette vittorie consecutive in Serie A, e domenica pomeriggio il Franchi sarà tutto esaurito. Quella contro i meneghini sarebbe stata una gara da 40.000 spettatori con un impianto a pieno regime. Considerando il restyling in atto, domenica, come riportato da La Nazione, sulle tribune del Franchi ci saranno circa 23.000-24.000 spettatori (la differenza la faranno i biglietti a scarsa visibilità messi in vendita).

A livello di formazione pochi dubbi. Tornano tutti i titolarissimi, a partire da De Gea che riprenderà il suo posto tra i pali. Davanti a lui ci saranno Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens, mentre in mediana dovrebbe tornare dal primo minuto Adli, a riposo ieri sera proprio in vista del match con l'Inter. Accanto a lui ci sarà uno tra Bove e Cataldi, con l'ex Roma che potrebbe agire come trequartista di sinistra alle spalle di Kean. Se dovesse giocare nei due di centrocampo, dietro la prima punta, accanto a Colpani e Beltran, ci sarà Sottil. Solo panchina per Gudmundsson che rientrerà tra i convocati.