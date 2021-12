VIOLA, Con il Benevento poco turnover. Kokorin...

Mercoledì la Fiorentina sfiderà il Benevento in Coppa Italia, ma, come riporta La Nazione, per Italiano i cambi saranno limitati. In attacco ci sarà probabilmente spazio per Aleksandr Kokorin, ma non dal primo minuto perché è difficile rinunciare a Vlahovic e perché il russo non ha sicuramente i 90 minuti nelle gambe. Un altro giocatore da rilanciare e fermo da tempo per problemi fisici è Erick Pulgar, ma anche lui non sarà titolare. La probabile formazione della Fiorentina secondo il quotidiano sarà la seguente:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Maleh (Castrovilli); Callejon, Vlahovic, Sottil (Saponara).