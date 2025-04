Viola, Champions un miraggio. Gazzetta: "Europa League obiettivo massimo"

La Gazzetta dello Sport scrive che, classifica alla mano, Raffaele Palladino e Sergio Conceicao sono indiscutibilmente lontani da una Champions League che non era nel mirino almeno dei viola. Del Milan però sì: l’impressione è che la valutazione sul portoghese si farà alla fine. Non andare in Europa, qualsiasi coppa, sarebbe la fine. Non ci vuole un calcolatore per capire che l’obiettivo massimo di Fiorentina (71) e Milan (69) sembra realisticamente l’Europa League: un premio per i viola, un risultato che i rossoneri dovrebbero accogliere a braccia aperte per come s’è messa la stagione.