VIOLA, Buona la prima di Kean. 4-0 alla Reggiana

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la prestazione della Fiorentina nella gara amichevole, giocata ieri sera, contro la Reggiana al Viola Park. Davanti ai 1500 tifosi, sold out lo stadio Curva Fiesole, gigliati presenti a Bagno a Ripoli, i viola si sono imposti per 4-0 sulla Reggiana con le reti Sottil e Kean nel primo tempo, e di Kouame(doppietta) nella ripresa.

Buona la prima per il primo acquisto viola Moise Kean che, all'esordio in maglia gigliata, ha subito centrato il,bersaglio. All'ex Juventus infatti sono bastati 15 minuti per mettere il pallone alle spalle di Bardi e far gioire per la prima volta il popolo fiorentino. Da sottolineare come Kean ieri abbia giocato con la maglia numero 20 anche se non sappiamo se questa è la sua scelta definitiva.