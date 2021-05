VIOLA, A Cagliari un record negativo. E Vlahovic...

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino quest'oggi si torna sulla prestazione di Dusan Vlahovic mercoledì in Sardegna e, in generale, sui numeri molto scialbi ottenuti dalla Fiorentina in quello che è stato lo 0-0 che ha consegnato buona parte della salvezza alla squadra di Iachini. L’ultimo 0-0 del campionato risaliva a quasi tre mesi prima, a Benevento-Roma del 21 febbraio scorso, e alla prima partita del 2021 con il Bologna per quanto riguarda la Fiorentina. Ma almeno qualche tiro in porta in quelle occasioni si era visto. E il meno contento è apparso proprio Vlahovic, che dopo due doppiette consecutive e 4 gare di seguito in gol non è rimasto soddisfatto di aver interrotto il trend rimanendo alle spalle di altri bomber: durante la gara più volte ha spronato i compagni ad andare in porta per trovare il gol ma è stato un predicatore nel deserto tanto che alla fine ha dovuto fare tanto lavoro sporco per giocare qualche pallone, dimostrando in alcune occasioni una potenza fisica e numeri da campione.