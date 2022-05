VICARIO, Piace ai viola ma le cifre sono troppo alte

Alla Fiorentina piace Guglielmo Vicario, ma la sua situazione contrattuale non è semplicissima essendo a Empoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni dal Cagliari. Troppi per gli azzurri, che devono riscattarlo, ma anche per i viola che al momento restano spettatori in attesa che i due club (con l’avallo dell’agente Giuffrida) decidano il da farsi prima di sfoderare eventualmente l’attacco. Nessun problema, in caso, sulla volontà del portiere, seguito anche da Lazio e Napoli, visto che Firenze è piazza ultra gradita. Le cifre però, dal punto di vista gigliato, non tornerebbero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.