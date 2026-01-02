Verso Fiorentina-Cremonese, Piccoli pronto a sostituire Kean. Ranieri torna titolare
FirenzeViola.it
L'incertezza attorno alla situazione di Moise Kean, di rientro oggi al Viola Park dopo essere stato via per quattro giorni per motivi personali, rende difficile immaginare che il numero 20 possa essere al centro dell'attacco domenica, nel 4-1-4-1 che Vanoli è pronto a confermare anche contro la Cremonese. L'indiziato numero uno per prendere il suo posto sembrerebbe essere Roberto Piccoli. In campo, dal 1', si rivedrà Ranieri, mentre Gosens non sembra avere i 90' nelle gambe.
Buone notizie, infine, dall'infermeria: è rientrata l'emergenza influenza, con Dodo, Mandragora e Gudmundsson, finiti a casa con la febbre nei giorni scorsi, che hanno recuperato e saranno a disposizione per la sfida salvezza di domenica. Lo riporta La Nazione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
Le più lette
1 Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com