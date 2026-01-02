Verso Fiorentina-Cremonese, Piccoli pronto a sostituire Kean. Ranieri torna titolare

Verso Fiorentina-Cremonese, Piccoli pronto a sostituire Kean. Ranieri torna titolareFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

L'incertezza attorno alla situazione di Moise Kean, di rientro oggi al Viola Park dopo essere stato via per quattro giorni per motivi personali, rende difficile immaginare che il numero 20 possa essere al centro dell'attacco domenica, nel 4-1-4-1 che Vanoli è pronto a confermare anche contro la Cremonese. L'indiziato numero uno per prendere il suo posto sembrerebbe essere Roberto Piccoli. In campo, dal 1', si rivedrà Ranieri, mentre Gosens non sembra avere i 90' nelle gambe.

Buone notizie, infine, dall'infermeria: è rientrata l'emergenza influenza, con Dodo, Mandragora e Gudmundsson, finiti a casa con la febbre nei giorni scorsi, che hanno recuperato e saranno a disposizione per la sfida salvezza di domenica. Lo riporta La Nazione.