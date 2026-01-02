Cremonese, Nicola recupera Vandeputte. Vardy verso la 12^ gara da titolare
La Cremonese di Davide Nicola è pronta a mettersi alle spalle la sconfitta interna contro il Napoli e si prepara alla trasferta in programma per domenica alle 15:00 sul campo della Fiorentina. Gli uomini di Nicola devono risolvere il problema del gol, dato che non segnano da oltre tre partite, l'ultima esultanza appartiene infatti a Sanabria nella vittoria sul Lecce. Per quanto riguarda le scelte di Nicola, Vandeputte va verso il rientro dopo l’attacco influenzale che lo ha sottratto all’ultima partita dell’anno solare: anche se probabilmente partirà dalla panchina. L’unico assente per il tecnico dei grigiorossi è Collocolo, mentre stavolta Zerbin potrebbe partire dalla panchina.
Quanto a Vardy, si va verso la sua dodicesima partita consecutiva da titolare. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati