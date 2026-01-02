Samardzic-Brescianini, la Fiorentina tenta il doppio colpo dall'Atalanta

Tra i reparti da sistemare in questa Fiorentina c'è sicuramente anche quello di centrocampo. La società viola in tal senso ha sondato due calciatori dell'Atalanta.  Il primo è Lazar Samardzic, classe 2002 in cerca di spazio. L'operazione si potrebbe fare in prestito con diritto o obbligo condizionato.

L’ingaggio da 1,5 milioni non sarebbe un problema. L’altro nome, come riportato dal Corriere dello Sport, al vaglio è quello di Marco Brescianini. Pure nel suo caso si tratterebbe di un prestito con opzione. Percepisce 1 milione netto a stagione e ha un contratto valido fino al giugno del 2029.  La Fiorentina ci pensa attentamente, consapevole di poter affondare il colpo formulando una proposta invitante all’Atalanta.  