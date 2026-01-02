Polverosi: "Paratici dovrà rivoluzionare la rosa. Ecco cosa serve ai viola"

Alberto Polverosi ha commentato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport le prospettive per il 2026 della Fiorentina tra campo e mercato. Questo il suo pensiero sui viola: "Non c’è niente di più facile che rinforzare la Fiorentina, ultima in classifica con 9 punti in 17 partite. Ma al tempo stesso, e non è un paradosso, nemmeno c’è niente di più difficile. Venti giocatori in rosa, nessuno ha raggiunto un rendimento sufficiente, per cui il nuovo dirigente viola, Fabio Paratici, dovrà tentare il grande ribaltone. Come aveva detto Vanoli qualche settimana fa, «a gennaio vedremo chi ha voglia di lottare e chi no».

Prima della fine di questo mercato, la Fiorentina giocherà contro Cremonese, Lazio, Milan, Bologna, Cagliari e Napoli, è chiaro che la rivoluzione dell’organico (stile Verona) va portata a termine in pochi giorni. Serve di tutto alla Fiorentina, a cominciare da un paio di difensori dalla marcatura feroce, tipo Baschirotto per fare un esempio. Là dietro prendono gol in continuazione e spesso in modo incredibile, con troppa superficialità. Rinforzi di spessore anche in mezzo al campo, dove Fagioli sembra finalmente ritrovato, ma al suo fianco mancano dei mastini, gente alla Felipe Melo per intendersi. E poi davanti c’è il grande doppio enigma: la versione attuale di Gudmundsson e Kean non aiuta la squadra, ma sostituirli è un bel rischio".