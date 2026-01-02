Il Corriere dello Sport è sicuro: "Vanoli confermato fino a fine stagione"

La Fiorentina è in silenzio stampa ormai da settimane ma non per i microfoni del sito ufficiale del club. Nella giornata di ieri, primo dell’anno, il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, è tornato infatti a parlare e si è espresso sia sul presente che sul futuro del club. Il Corriere dello Sport in tal senso sottolinea che come da tempo sostenuto dallo stesso quotidiano, anche Ferrari ha rimarcato la posizione ben salda in panchina di Paolo Vanoli che rimarrà al comando della squadra fino al termine della stagione.