Paratici boccia Nicolussi. Per il Corriere della Sera il giocatore tornerà a Venezia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:23Rassegna stampa
di Redazione FV

L’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina segna l’inizio di cambiamenti importanti all'interno del club viola, a partire dal capitolo legato alle cessioni. Ci sono infatti diversi giocatori acquistati la scorsa estate che potrebbero lasciare in questa sessione invernale il Viola Park. Secondo il Corriere della Sera, la prima decisione dell’ex dirigente della Juventus, attualmente ancora al Tottenham, riguarda Nicolussi Caviglia: il giocatore è stato bocciato e tornerà a Venezia in attesa di un prestito al Cagliari.