Paratici boccia Nicolussi. Per il Corriere della Sera il giocatore tornerà a Venezia
FirenzeViola.it
L’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina segna l’inizio di cambiamenti importanti all'interno del club viola, a partire dal capitolo legato alle cessioni. Ci sono infatti diversi giocatori acquistati la scorsa estate che potrebbero lasciare in questa sessione invernale il Viola Park. Secondo il Corriere della Sera, la prima decisione dell’ex dirigente della Juventus, attualmente ancora al Tottenham, riguarda Nicolussi Caviglia: il giocatore è stato bocciato e tornerà a Venezia in attesa di un prestito al Cagliari.
Pubblicità
Rassegna stampa
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
Le più lette
1 Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com