Il mercato estivo è stato un flop: Nicolussi Caviglia già in uscita, piace al Cagliari

Uno dei problemi che hanno portato la Fiorentina ad essere ultima in classifica è legato anche e soprattutto al mancato rendimento degli acquisti dell’estate. Da Sohm a Nicolussi Caviglia, in tanti hanno mostrato troppo poco in questa prima parte di stagione, e ora la voglia per il club viola è quella di immettere profili diversi per alzare l’asticella e risollevare le sorti della stagione.

Detto che Nicolussi piace molto al Cagliari, va anche sottolineato come quello dell'ex Venezia non sia l'unico nome in uscita a centrocampo, visto che anche Ndour potrebbe partire e che Sabiri e Richardson andranno sicuramente via. Lo riporta La Repubblica.