Paratici è già operativo: da Luvumbo a Becao, tutti gli obbiettivi del mercato viola
Manor Salamon, esterno classe ‘99, in arrivo a Firenze con la formula del prestito dal Tottenham, può essere considerato la prima operazione in assoluto di Fabio Paratici, il dirigente che deve ancora essere ufficializzato come nuovo responsabile del reparto sportivo, ma che ha già iniziato a pensare in ottica viola. In tal senso in entrata, oltre al profilo dell'israeliano, rimangono validi i nomi di Boga del Nizza e Luvumbo del Cagliari.
Per quest’ultimo si registra solo un sondaggio, ma due chiacchiere sono state fatte e la valutazione è sui 5 milioni. Per il centrocampo Samardzic e Brescianini dell’Atalanta, mentre in difesa attenzione a Diego Coppola del Brighton e Rodrigo Becao ora al Fenerbahce.
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
