Paratici è già operativo: da Luvumbo a Becao, tutti gli obbiettivi del mercato viola FirenzeViola.it
Oggi alle 08:13Primo Piano
di Redazione FV

Manor Salamon, esterno classe ‘99, in arrivo a Firenze con la formula del prestito dal Tottenham, può essere considerato la prima operazione in assoluto di Fabio Paratici, il dirigente che deve ancora essere ufficializzato come nuovo responsabile del reparto sportivo, ma che ha già iniziato a pensare in ottica viola. In tal senso in entrata, oltre al profilo dell'israeliano, rimangono validi i nomi di Boga del Nizza e Luvumbo del Cagliari.

Per quest’ultimo si registra solo un sondaggio, ma due chiacchiere sono state fatte e la valutazione è sui 5 milioni. Per il centrocampo Samardzic e Brescianini dell’Atalanta, mentre in difesa attenzione a Diego Coppola del Brighton e Rodrigo Becao ora al Fenerbahce.