Fiorentina, è Dragusin il grande sogno per la difesa. Becao e Leite le alternative
La Fiorentina in vista di questi mercato invernale necessita in difesa almeno di un innesto. Un calciatore in grado di portare caratteristiche mancanti in rosa, come chiesto da Pioli anche in estate. Il grande sogno dei viola è Dragusin del Tottenham, che Paratici conosce benissimo e che vorrebbe tornare in Italia.
Le alternative sono tutti nomi impostati in passato da Pradé, da Becao a Leite dell’Union Berlin. In uscita, sottolinea La Repubblica, occhio alla situazione Pablo Marì, mentre sugli esterni molto dipenderà da Dodo, con la Fiorentina propensa a tenere il giocatore ma con la volontà del brasiliano decisiva in caso di offerta, Parisi piace invece alla Lazio
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
