Fiorentina, previsti circa 19 mila tifosi al Franchi per la sfida alla Cremonese

vedi letture

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro la Cremonese con lo stesso livello di tensione che ha caratterizzato le ultime settimane. Ogni partita potrebbe risultare decisiva per il futuro del club. I tifosi lo sanno bene e, nonostante un periodo sportivamente complicato, continuano a sostenere la squadra il più possibile. Per questo, sottolinea il Corriere dello Sport, domenica ci si aspetta una reazione attiva anche da parte del pubblico.

Nonostante lo stadio sia parzialmente agibile, sono già stati venduti oltre 17 mila biglietti, e il numero è destinato a crescere. Si stimano infatti circa 19 mila spettatori a incoraggiare una Fiorentina in grande difficoltà. Non si raggiungerà il tutto esaurito, vista la generale sfiducia dei tifosi, ma le novità di mercato potrebbero portare un po’ di entusiasmo, a cominciare dall’arrivo di Fabio Paratici come figura chiave per la ripartenza viola. La posizione della Curva Fiesole resta netta: la squadra era stata fischiata anche dopo la vittoria contro l’Udinese e, con la sconfitta di Parma, è probabile che i fischi domenica arrivino a prescindere dal risultato finale.