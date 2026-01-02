Fiorentina, mercato in uscita: da Pablo Marí a Dzeko, nodo Mandragora

In casa Fiorentina sono numerosi i calciatori destinati a lasciare il club nel corso di questa finestra di mercato. L’elenco comprende Pablo Marí, Viti, Richardson, Sabiri, Infantino e Džeko. Restano inoltre aperte le valutazioni su Kouamé e sui giovani Martinelli e Kouadio, che potrebbero accumulare minuti con un trasferimento in prestito in Serie B.

Nelle ultime ore si è poi parlato con insistenza di un possibile scambio con il Torino che coinvolgerebbe Mandragora e Casadei, profilo che interessa alla Fiorentina indipendentemente da questa trattativa — peraltro considerata complessa — avviata con il club di Urbano Cairo. Mandragora ha già declinato la proposta del Genoa, mentre sullo sfondo rimane l’Atalanta, dove piacciono anche Lazar Samardžić e Marco Brescianini. Lo riporta La Nazione.