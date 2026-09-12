Dopo Venezia c’è il Pisa: in Coppa Italia Vanoli è pronto a effettuare cambi di formazione

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Il primo esame da dentro o fuori del nuovo corso di Vanoli è già alle porte. Nonostante infatti sia freschissima la prima vittoria in campionato della Forentina contro il Venezia di ieri sera, martedì alle 21 il Franchi ospiterà il Pisa per i sedicesimi di Coppa Italia, in un derby che non potrà essere considerato una partita come le altre e che, soprattutto, mette in palio un posto agli ottavi senza possibilità di errore. Per la squadra di Vanoli la competizione avrà quest’anno un valore particolare, visto che l’assenza dalle coppe europee lascia più spazio alla possibilità di puntare sul torneo e inseguire un trofeo che manca ormai da venticinque anni. Battere il Pisa significherebbe conquistare la sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli. Qualche rotazione sarà inevitabile, anche perché Vanoli sta ancora prendendo pienamente confidenza con una rosa profondamente cambiata durante l’estate.

La sfida potrebbe quindi offrire spazio a chi ha giocato meno, con possibili modifiche in ogni reparto, ma senza rinunciare all’obiettivo principale: qualificarsi. A rendere speciale la serata ci sarà poi il clima sugli spalti. La rivalità tra Fiorentina e Pisa è storica e molto sentita, tanto che sono già circa 10.000 gli spettatori attesi al Franchi. Il club punta a una grande risposta del pubblico per accompagnare la squadra verso il turno successivo. Lo riporta La Nazione.