Mastantuono trascina la Fiorentina, La Gazzetta: “Per i viola è un nuovo inizio”

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Se Mastantuono non avesse abbandonato il tennis per scegliere il pallone, oggi la Fiorentina non avrebbe probabilmente il protagonista che le ha regalato la prima vittoria in campionato. L’argentino, considerato da giovanissimo tra le promesse del tennis nel suo Paese, ha scelto il calcio e al Penzo ha mostrato tutto il proprio talento, firmando una tripletta decisiva. Un successo arrivato proprio nel giorno del ritorno di Paolo Vanoli alla guida della squadra viola, dopo la prima esperienza sulla panchina gigliata.

Un risultato che può segnare l’inizio di una nuova fase, anche perché a Venezia la Fiorentina non vinceva in Serie A dall’ottobre 1966. Restano ancora molti aspetti da sistemare, ma ripartire da tre punti permette di lavorare con tutt’altro spirito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.