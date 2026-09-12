Mastantuono scatenato, La Gazzetta dello Sport: “Con la tripletta ha già superato Batistuta”

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La Fiorentina riparte da Venezia con una certezza: l’impatto di Mastantuono è già da record. Il giovane argentino ha impiegato appena cinque presenze per realizzare la sua prima tripletta italiana, mentre Batistuta dovette aspettare 21 gare, riuscendoci contro il Foggia nel 1992. Ma oltre ai numeri, al Penzo si è vista una squadra capace di creare e reagire. Il Venezia ha provato a colpire recuperando palla e cercando subito Adams, trovando infatti il vantaggio, ma la risposta viola è stata immediata.

Mastantuono ha ribaltato il risultato in due minuti: prima ha saltato Sagrado sfruttando un errore di Stankovic, poi ha raccolto il pallone servito da Beto dopo lo scivolone di Haps. Pellegrino ha poi firmato il quarto gol, prima del definitivo tris dell’argentino, arrivato di guancia nel momento in cui il Venezia sembrava poter riaprire la sfida. La curiosità finale completa il quadro: i cinque gol segnati finora dalla Fiorentina sono tutti di giocatori argentini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.