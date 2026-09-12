Vanoli riparte dai suoi senatori, Tuttosport: "Al Penzo la notte delle prime volte"

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Una serata di svolta per la Fiorentina, che contro il Venezia ritrova il successo e può finalmente lasciarsi alle spalle l’avvio negativo. Il ritorno di Vanoli in panchina coincide con una gara ricca di prime volte: Adams sblocca il risultato trovando il suo primo gol in Serie A, ma la risposta viola è devastante. In appena due minuti Mastantuono firma una doppietta e, dopo il centro di Pellegrino, completa la sua tripletta personale regalando alla squadra i primi tre punti. Nel suo nuovo corso, Vanoli ha scelto un mix tra certezze e novità: Ranieri resta un punto fermo della difesa, Ndour e Fagioli confermati in mediana, mentre Beto parte per la prima volta dall’inizio al centro dell’attacco.

Sulle fasce, invece, il tecnico punta ancora sul talento di Mastantuono a destra e sulla velocità di Njie a sinistra. Una combinazione che permette alla Fiorentina di ripartire con nuove convinzioni. Lo scrive Tuttosport.