Mastantuono-Firenze, è già amore: il legame con la piazza può diventare decisivo

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A Venezia è emerso finalmente il talento che la Fiorentina aveva bisogno di vedere. Mastantuono ha preso per mano la squadra mettendo in campo un mix di tecnica, fantasia e personalità, accompagnato dalla forza e dalla grinta che spesso distinguono i calciatori argentini. Quella qualità richiesta a più riprese da Grosso durante il precampionato, ma mai realmente valorizzata, con il giovane argentino ha trovato finalmente la sua massima espressione. La sua prestazione al Penzo può così diventare il punto di partenza per risollevare i viola e portarli fuori da una situazione complicata. Ma c’è un altro aspetto da seguire: il rapporto con Firenze.

Perché l’intesa tra Mastantuono e la piazza sembra essere nata sotto ottimi auspici. E se questa è davvero la premessa, il legame tra l’argentino e i tifosi viola potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di importante. Sempre che non lo sia già diventato. Lo riporta il Corriere dello Sport.