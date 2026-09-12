Fagioli di nuovo al centro del gioco e Atta trequartista: ecco le prime mosse di Vanoli

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A Venezia la Fiorentina ha trovato nuove certezze anche attraverso alcuni uomini che sembrano destinati a diventare centrali nel progetto di Vanoli. Fagioli, con 78 palloni toccati, è stato il giocatore più coinvolto nella manovra e ha confermato il feeling con il tecnico, che lo considera da tempo un elemento importante. Ma la vera novità è arrivata sulla trequarti, dove Arthur Atta ha agito alle spalle di Beto all’interno di un 4-2-3-1 molto più dinamico. La sua posizione, più avanzata rispetto ai tre palleggiatori del Venezia, ha creato spazi e soluzioni differenti, permettendo a Mastantuono e Njie di sfruttare al meglio la loro velocità.

A dare equilibrio alla squadra ci hanno pensato Ndour e lo stesso Fagioli, mentre Jimenez ha completato un gruppo di giocatori sui quali Vanoli sembra voler costruire la nuova Fiorentina. Un cambio di rotta che parte dunque da una vecchia conoscenza e da precise scelte tattiche. Restano però ancora da migliorare alcune disattenzioni a livello difensivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.