Vanoli vuole una Fiorentina più matura: ecco cosa lo preoccupa

Per Paolo Vanoli la priorità è intervenire sulla mentalità della Fiorentina, rendendola una squadra più matura e consapevole nei momenti decisivi. Come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l'allenatore vuole evitare che gli episodi negativi finiscano per compromettere intere partite, chiedendo ai suoi maggiore attenzione e capacità di reazione. Le principali criticità riguardano entrambe le aree di rigore.

Le aree di maggiore difficoltà

In fase difensiva servono più concentrazione e attenzione, anche quando la squadra è ben posizionata, mentre gli attaccanti devono aumentare la determinazione e la concretezza negli ultimi sedici metri, sfruttando meglio le occasioni create. A preoccupare è soprattutto la poca maturità mostrata dal gruppo in alcune situazioni, nonostante il clima positivo nello spogliatoio e la disponibilità dei giocatori nei confronti del tecnico. Vanoli punta quindi a trasmettere una mentalità più pragmatica, da squadra capace di soffrire quando necessario, limitare gli errori e non sprecare quanto costruito durante la partita.