Viola sterile sotto porta: contro l'Inter ballottaggio Pellegrino-Beto

La Fiorentina si prepara alla difficile trasferta di domenica alle 12:30 contro l’Inter, con Paolo Vanoli chiamato a scegliere il centravanti titolare. Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze), il ballottaggio tra Beto e Pellegrino resta aperto: nelle prime cinque gare della gestione Vanoli-bis, l’argentino è partito titolare tre volte, contro le due del portoghese, preferito nelle trasferte contro Venezia e Genoa per la sua capacità di attaccare la profondità.

Fiorentina sterile davanti alla porta

Il problema principale, però, riguarda la scarsa concretezza sotto porta. Le numerose occasioni sprecate contro Genoa e Como hanno pesato sulla classifica e alimentato il rammarico del tecnico. Anche Njie, nonostante le diverse opportunità avute, è ancora a secco di gol. I numeri confermano le difficoltà offensive: Mastantuono guida i marcatori viola in campionato con tre reti, tutte realizzate contro il Venezia, seguito da Pellegrino con due. Sono invece ancora senza gol Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves.