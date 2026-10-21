Oulai-Fagioli insieme a centrocampo, ecco le tre ipotesi per farli coesistere

Come far convivere Fagioli e Oulai a centrocampo? È uno dei dubbi tattici di Paolo Vanoli per aumentare qualità ed equilibrio nella Fiorentina. La Nazione individua tre possibili soluzioni, basate su altrettanti moduli. La prima è il 4-3-3, con Oulai mezzala per sfruttarne progressione e capacità di verticalizzazione, mentre Fagioli avrebbe il compito di gestire la manovra. Servirebbe però una mezzala fisica sul lato opposto per garantire copertura.

Le altre due soluzioni

Un’altra opzione è il 4-2-3-1, con i due centrocampisti davanti alla difesa. In questo caso, sarebbe fondamentale il contributo del trequartista in fase difensiva per non lasciare spazi agli avversari. Infine, il 3-5-2 permetterebbe di proteggere maggiormente il reparto grazie ai tre centrali e al lavoro degli esterni. La convivenza tra Fagioli e Oulai resta da definire. La prova di Genova non ha convinto, ma secondo il quotidiano è ancora presto per abbandonare l'esperimento. Al momento, tuttavia, la Fiorentina sembra orientata a puntare sulle soluzioni già consolidate, rimandando eventuali cambiamenti tattici.