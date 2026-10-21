FirenzeViola Fiorentina, è scontro con gli arbitri: i rischi di una richiesta lecita

La Fiorentina prosegue nella richiesta di spiegazioni dopo gli errori di Como. Tutti i rischi di una lecita presa di posizione

La Fiorentina ha deciso di alzare il tiro nei confronti della classe arbitrale e di battagliare dopo gli episodi controversi della partita contro il Como. Il comunicato di questa mattina, fa seguito alla risposta tecnica ma poco concreta arrivata ieri da parte della Lega, dopo la formale richiesta di spiegazioni presentata proprio dal club viola lunedì scorso. Quanto apparso sul sito ufficiale evidenzia la volontà da parte della società di non fermarsi, di proseguire nella ricerca di una spiegazione che non è arrivata e quindi, di andare contro a una classe arbitrale alla ricerca di se stessa dopo il passaggio di consegne da Rocchi ad Orsato.

Le multe a Paratici

Un atteggiamento quello della Fiorentina che parte da Fabio Paratici, già multato due volte per essere sceso negli spogliatoi all'intervallo per alzare la voce prima nei confronti di Doveri e dei suoi assistenti durante la partita contro il Napoli e poi contro Di Bello contro il Como. 15mila euro di multa tra la prima e la seconda occasione comminati per un modus operandi che, all'interno dell'Aia, non è certo piaciuto e che, non essendo ufficiale e chiaro come invece lo sono i comunicati, lo pone in una posizione d'attacco nei confronti degli arbitri in un momento decisamente delicato della stagione.

La presa di posizione della Fiorentina

La Fiorentina non si fa una ragione delle mancate spiegazioni dopo gli errori dell'ultimo turno di campionato ma la decisione di prendere posizione nei confronti degli arbitri nasce da prima per poi esplodere letteralmente con un lecito comunicato come quello di stamani che si conclude con parole durissime: "Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema".

Il rischio di trovarsi sola

Il rischio è di trovarsi sola, visto che nessun altro club per ora si è mosso concretamente, in un momento in cui la Fiorentina tutto ha bisogno tranne che di clamore, visto che al di là degli errori presunti o reali, è il rendimento della squadra ad essere deficitario con la peggior difesa del campionato e una sola vittoria in sette partite. Anche perché difficilmente si arriverà a una risposta esaustiva da parte della FIGC, all'interno della quale è presente proprio l'Associazione arbitri.

Una lecita richiesta che non deve diventare un alibi

Tra pochi giorni i viola di Vanoli dovranno affrontare la capolista Inter in una partita ad alto rischio ko e la speranza è che questa offensiva da parte del club nei confronti degli arbitri non distragga ulteriormente una squadra fragile come la Fiorentina. Che nessuno viva quanto accaduto contro il Como come un alibi per un rendimento al di sotto delle aspettative. Sicuramente Paratici e il club avranno parlato alla squadra e all'allenatore per evitare che ciò possa accadere, ma viste le difficoltà incontrate dobbiamo augurarci che tutto questo rumore intorno agli episodi abbia alleggerito la pressione e non alimentato la sensazione di essere in credito nei confronti del 'sistema'.