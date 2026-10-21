Resta da risolvere il problema della convivenza Oulai-Fagioli: il punto

Il centrocampo della Fiorentina continua a mostrare difficoltà, nonostante gli investimenti estivi per aumentare la qualità del reparto. Come analizza La Nazione, i nuovi acquisti non hanno ancora inciso come previsto e le principali garanzie restano Fagioli, Ndour e Brescianini, già presenti in rosa nella scorsa stagione. Oulai deve ancora trovare la giusta posizione tattica, mentre Atta è condizionato dai problemi fisici.

Da risolvere la convivenza Oulai-Fagioli

La mediana viola, che avrebbe dovuto rappresentare un salto di qualità, non ha quindi dato finora le risposte attese. Resta da risolvere anche la questione della convivenza tra Fagioli, regista naturale, e Oulai, più dinamico e abile negli inserimenti. Il tentativo di schierarli insieme a Genova non ha convinto, ma secondo il quotidiano è importante proseguire il lavoro tattico per trovare il giusto equilibrio e valorizzare le qualità di entrambi.