Franchi, a breve il pennone sulla Torre di Maratona e gli ascensori
Come scrive l'edizione odierna de La Nazione continuano gli interventi di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, dove ieri la sindaca Sara Funaro ha svolto un nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. Nei prossimi giorni verrà installato il pennone sulla Torre di Maratona, mentre proseguono l’impermeabilizzazione dei gradoni e la predisposizione degli ascensori, che permetteranno anche alle persone con disabilità di raggiungere la parte alta della Maratona e gli skybox.
Obiettivo: completare l'iter in estate
Proseguono anche le iniziative legate alla sostenibilità, con l’introduzione di un sistema per raccogliere l’acqua piovana da utilizzare per irrigare il terreno di gioco. Inoltre, è stato affidato a un’impresa specializzata il servizio per effettuare le prove sui materiali e i test di carico. Un altro passaggio importante è arrivato con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing presentata dalla Fiorentina. L’obiettivo è completare l’iter amministrativo entro l’estate del 2027.
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