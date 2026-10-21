La risposta della Lega non soddisfa i viola, che però non si fermeranno

Le polemiche sulla direzione arbitrale di Fiorentina-Como e sul mancato intervento del Var proseguono. Come riporta la Repubblica (ediz. Firenze), il club viola ha chiesto alla Lega Calcio gli audio dei dialoghi arbitrali relativi al presunto fallo su Pedro Gonçalves in occasione del primo gol del Como e le immagini che hanno portato all’annullamento del 2-2 di Pongracic. La risposta è arrivata ieri sera, ma senza chiarire del tutto i dubbi della Fiorentina: la Lega ha dichiarato di non essere l’interlocutore adatto per la richiesta degli audio, mentre sulla rete annullata ha fornito una spiegazione scritta senza allegare immagini. Il fuorigioco semiautomatico, infatti, non funzionava al momento dell’episodio.

Le intenzioni della Fiorentina

La società continuerà quindi a cercare chiarimenti. Nel frattempo, il giudice sportivo ha multato la Fiorentina di 5mila euro per il ritardo di quattro minuti nell’inizio del secondo tempo e il direttore sportivo Fabio Paratici di 10mila euro, con diffida, per le proteste giudicate irrispettose durante l’intervallo. Per Paratici ha pesato anche la recidiva.