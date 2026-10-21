Pedro Gonçalves potrebbe tornare in panchina con l'Inter: la situazione

Pedro Gonçalves è chiamato a rilanciarsi sia per il proprio futuro sia per aiutare la Fiorentina a risalire la classifica. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il portoghese deve aumentare il minutaggio e dimostrare il proprio valore. Con 114 reti in carriera, di cui 97 con lo Sporting Lisbona, Goncalves ha grandi qualità offensive, ma è ancora frenato da una condizione fisica non ottimale. Contro il Como è partito titolare per la prima volta, uscendo al 63’ dopo aver mostrato segnali di affaticamento. Vanoli crede nelle sue potenzialità, anche se contro l’Inter potrebbe tornare in panchina.

Spunti buoni e meno buoni

Il classe 1998 ha creato occasioni per i compagni, servendo tre passaggi chiave contro il Como, ma ha perso anche palloni pericolosi. Dovrà quindi adattarsi ai ritmi del calcio italiano e imparare a gestire più rapidamente il possesso. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, Gonçalves potrebbe costare 22,5 milioni di euro. Per convincere la Fiorentina a puntare su di lui, dovrà migliorare la condizione e offrire prestazioni più continue.