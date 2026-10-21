La Fiorentina punta a ricavare 5-10 milioni l'anno dal nuovo Franchi

Come scrive questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) il restyling dello stadio Artemio Franchi rappresenta un’opportunità commerciale per la Fiorentina, ma solleva dubbi sulla possibilità di ospitare grandi concerti. Il progetto punta a rendere l’impianto attivo durante tutta la settimana, anche se la capienza per gli eventi musicali sarebbe limitata a 20-25 mila spettatori, una cifra inferiore ai 30-35 mila necessari per sostenere i costi dei principali tour. Firenze rischierebbe così di perdere appuntamenti importanti a favore di Bologna.

Il piano per l'inizio dei lavori

Sul fronte economico, la Fiorentina punta a ricavi annuali tra i 5 e i 10 milioni di euro attraverso attività commerciali, ristorazione, tour guidati, spazi VIP e sky box raddoppiati. Il piano prevede un investimento di 47 milioni a carico del club per completare gli allestimenti, le aree commerciali e quelle dedicate al ristoro. Le stime considerano inoltre 29 partite casalinghe a stagione, ipotizzando una presenza costante nelle competizioni europee e in Coppa Italia. Per quanto riguarda i tempi, sono previsti 60 giorni per la conferenza dei servizi e altri 120 per la gara pubblica. L’obiettivo è assegnare i lavori entro l’estate 2027 e avviare il secondo lotto nella stagione 2027-2028.