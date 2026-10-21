Gonçalves e il rendimento a metà contro il Como. A Milano è in dubbio

La qualità è indiscutibile, ma resta da valutare la capacità di mantenere lo stesso rendimento per tutta la partita. Come evidenzia La Nazione, la prestazione di Pedro Gonçalves contro il Como ha mostrato pregi e limiti del portoghese, schierato a sorpresa titolare da Vanoli. L'inizio era stato positivo, con due ottimi palloni serviti in successione a Njie e Fagioli, ma con il passare dei minuti il suo rendimento è calato, fino a commettere errori in fase di possesso che hanno penalizzato la Fiorentina.

La gestione di Perdro Gonçalves

Adesso spetta a Vanoli gestirne al meglio le caratteristiche, a partire dalla trasferta di San Siro. Contro l'Inter, i viola potrebbero essere chiamati a rincorrere gli avversari e a spendere molte energie senza palla, uno scenario che rischia di limitare le qualità del portoghese. L'obiettivo dell'allenatore sarà quindi valorizzarne la tecnica, cercando al tempo stesso di gestire i limiti legati alla tenuta fisica e al ritmo di gioco.