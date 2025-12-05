Vanoli non può fare a meno di Mandragora: a due o a tre non cambia, lì nel mezzo serve lui

La Nazione questa mattina si concentra anche su Rolando Mandragora che è sempre più al centro della Fiorentina e anche Vanoli non può farne a meno. Personalità e leadership, in campo è uno di quelli che parla di più per caricare i compagni, per tranquillizzarli e anche per riprenderli dopo un errore. Ama Firenze, ha voluto ri-legarsi al club con un rinnovo atteso per mesi prima di arrivare al nuovo accordo. Non ha mai pensato di prendere in considerazione altre destinazioni.

Lì nel mezzo la Fiorentina ha bisogno di lui, sia con una mediana a tre che con un centrocampo a due. La fase d’interdizione dovrebbe essere più affare di Sohm, a lui Vanoli chiede geometrie e inserimenti. D’altra parte, in una Fiorentina che fatica anche a segnare con continuità, una delle priorità deve essere quella di metterlo a proprio agio in mezzo al campo per sfruttarne le qualità. Si è preso la responsabilità del momento insieme agli altri leader del gruppo.