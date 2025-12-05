Gosens, ancora qualche dubbio: al massimo può andare in panchina, il punto

Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione fa il punto sulle condizioni di Robin Gosens. Il tedesco resta in forse a oltre un mese di distanza dalla lesione di primo grado al retto femorale sinistro. La sensazione è che al massimo potrà partire tra le riserve e, all’occorrenza, entrare a gara in corso, ma è più probabile che possa tornare a disposizione con la Dinamo Kiev. Nel caso in cui tanto Gosens quanto Fortini fossero out, la Fiorentina si presenterebbe al Mapei con solo due terzini di ruolo, Dodo e Parisi.