Il ruolo di Gudmundsson se Vanoli passa a 4, la Repubblica-Firenze: "Ecco dove può giocare"FirenzeViola.it
La Repubblica-Firenze si concentra su dove Albert Gudmundsson potrebbe giocare se Vanoli dovesse passare ad un nuovo assetto, con la difesa a quattro come partenza e un 4-4-2 o un 4-3-2-1 come sviluppo. Nel 4-4-2 Gudmundsson può giostrare o da esterno oppure come seconda punta insieme a Kean o Piccoli, mentre nel secondo sistema da trequartista puro dietro la punta.

Poi toccherà anche al calciatore, che finora ha giocato solo due gare da titolare su quattro, di cui la prima a Genova proprio contro il suo passato la più incoraggiante per movimenti, un rigore pesante come un macigno e alcune buone giocate.