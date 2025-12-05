Canovi duro sulla Fiorentina: "Il pesce puzza sempre dalla testa. Rischia la retrocessione"

Canovi duro sulla Fiorentina: "Il pesce puzza sempre dalla testa. Rischia la retrocessione"FirenzeViola.it
Oggi alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della Fiorentina in una intervista a TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole: "La Fiorentina in difficoltà? Il pesce puzza sempre dalla testa. Credo che rischi molto seriamente la retrocessione. Per me la situazione è delicata. Non si esce da una crisi con continue sconfitte e mi dispiace vedere i viola in questa posizione di classifica”. 