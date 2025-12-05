Verso Sassuolo-Fiorentina, venduti quasi 3000 biglietti. La Nazione: "Un muro tutto viola"

La Nazione fa il punto sui migliaia di tifosi che domani raggiungeranno Reggio Emilia e seguiranno la squadra in trasferta a Sassuolo. L’esodo viola è reale, concreto e — cifre alla mano — numericamente pesante. A ieri sera i biglietti venduti per il settore ospiti del Mapei erano già 2.700 su 4.000 disponibili, un dato che racconta più di mille parole. E non finisce qui: almeno 300 tifosi hanno scelto di assistere al match dalla tribuna ovest e dalla laterale est, portando la proiezione complessiva oltre quota 3.000 presenze.

La trasferta facilita il pienone: un’ora e mezza di viaggio in auto, parcheggi ampi accanto al settore ospiti e poca necessità di pullman organizzati. L’Accvc, infatti, ne ha predisposto solo uno: il resto del tifo si muoverà con mezzi propri, formando una lunga colonna che punterà dritta su Reggio Emilia già dalla prima mattinata di domani. Tutto questo per una squadra che, oggi più che mai, ha bisogno di essere scossa.