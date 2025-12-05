Berardi incubo e obiettivo di mercato, ma domani non ci sarà. E nel 2021 fu vicino ai viola
All'interno delle proprie pagine La Nazione ricorda un affare di mercato mai andato in porto che però ha legato spesso Sassuolo e Fiorentina. Il nome è quello di Domenico Berardi, che la squadra viola ha seguito e corteggiato a lungo per portarlo in viola, ma che di contro si è vista segnare da lui una valanga di gol. Domani non ci sarà. Si è fatto male nel corso della sfida con il Como.
Per lui una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Tradotto, mancherà non solo sabato, ma per diverse settimane. Un problema in meno per la squadra di Vanoli. Celebre il tentativo di Barone e Pradè nell’inverno del 2021 con la proposta da 15 milioni respinta al mittente. I dirigenti viola con quella somma (milione più, milione meno) andarono poi a prendere Ikoné del Lille.
