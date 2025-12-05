"L'effetto Dzeko ci può salvare: qualcuno ha travisato le sue parole", il commento di Cappellini

vedi letture

Sulle pagine de la Repubblica-Firenze si può leggere "Il Cubo di Kubik", rubrica del giornalista Stefano Cappellini che commenta così delle principali vicende d'attualità del mondo viola. Di seguito un estratto: "Possiamo solo sperare nell’effetto Dzeko. In campo il bosniaco ha fatto vedere poco o nulla, ma la sua iniziativa alla fine ha portato a qualcosa di buono, anche se a qualcuno ha fatto comodo travisarla. Non aveva detto che è vietato fischiare.

Non aveva detto che la squadra va male perché i tifosi la contestano, quello sì che sarebbe stato un inaccettabile alibi. Aveva detto una cosa chiara: la squadra produce conseguenze lassative e fischiarla a gara in corso non può che peggiorare il prolasso. In questo caso, una verità che bene guardare in faccia da subito e senza timori. Non c’è altra strada che stringersi intorno a quel che resta della Fiorentina".