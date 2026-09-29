Oulai, talento da coltivare. Repubblica: "Vanoli prepara il suo percorso in viola"
Nessuna fretta con Christ Inao Oulai. La Fiorentina vuole accompagnare gradualmente la crescita del centrocampista ivoriano, considerato un investimento importante soprattutto in prospettiva. Paolo Vanoli ne apprezza il potenziale, tanto da averlo paragonato a un campione come Kanté, ma sa che il classe 2006 deve ancora adattarsi ai ritmi e alle esigenze del calcio italiano. Con la Costa d’Avorio dovrebbe partire dall’inizio contro la Somalia, dopo i venti minuti contro il Ghana.
Oulai ha nel recupero palla e nell’istinto le sue armi migliori, mentre deve ancora crescere sul piano tattico, dei movimenti e nella gestione dei cartellini. La Fiorentina e Vanoli credono fortemente nel suo talento, ma intendono concedergli il tempo necessario per migliorare senza frenare le sue qualità. Lo riporta la Repubblica stamani.
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