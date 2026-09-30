Atta pronto a tornare in gruppo. Si pensa a una nuova amichevole
Come ricorda il Corriere dello Sport - Stadio in edicola, la Fiorentina torna a lavorare al Viola Park. Anche oggi, vista l’assenza dei nazionali, saranno diversi i ragazzi della Primavera aggregati al gruppo della prima squadra per un lavoro prettamente atletico, soprattutto nell'allenamento mattutino, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per qualche esercitazione in campo.
Atta di nuovo in gruppo
Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è sicuramente Atta, che domenica non ha preso parte alla gara col Signa preferendo svolgere una seduta individuale: da oggi dovrebbe tornare regolarmente ad allenarsi con i compagni. Intanto la Fiorentina valuta per sabato la possibilità di organizzare un allenamento congiunto a porte chiuse, prima di concedere alla squadra altri due giorni di riposo al gruppo squadra. Da lì in poi, da martedì, si comincerà a pensare solo al Genoa.
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