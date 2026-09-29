Kayode rimpianto viola? Il terzino azzurro è stato il migliore in campo ieri in Turchia-Italia

Uno dei migliori in campo, se non il migliore, dell’Italia di Mancini, tornato a vincere alla seconda gara di Nations League in casa della Turchia per 4-1, è stato senza alcun dubbio Michael Kayode, ex terzino della Fiorentina andato a segno ieri per la prima volta in azzurro. Questi sono i voti che i quotidiani sportivi principali oggi hanno attribuito al classe 2004:

Nazione 7: Esordio fantastico, dal suo tiro nasce il raddoppio, trova anche la gioia personale. Faccia tosta da veterano, rimesse laterali da quarterback, poi cala.

Gazzetta dello Sport 8: Il migliore. Calzettoni abbassati e andatura ciondolante: abituiamoci ad applaudire un ragazzo che sa dove vuole andare. Gol e prima presenza, vola.

Tuttosport 7,5: Altro deb che si regala una notte magica: prima mette lo zampino sul 2-0, poi si mette in proprio e sfrutta l’assist di Pio per il terzo gol. Fa impazzire e ammonire Uzun, a tratti pare indemoniato. Meglio di così...

Corriere dello Sport 7,5: Un moto perpetuo, l’esterno perfetto nel posto perfetto: corsa, inserimenti, spinta offensiva e già che ci siamo anche un gol. Tutto quello che vorreste dal vostro pendolino di fiducia.

Repubblica 8: Prende le misure per un quarto d'ora alla maglia azzurra e poi dilaga, trasformandosi con un gol e mezzo da difensore in attaccante aggiunto.